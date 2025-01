El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera bruma en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, aunque se prevén algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias durante la tarde y la noche. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, por lo que no se prevén problemas significativos en las actividades diarias.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas abiertas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. La combinación de humedad y viento del sur puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia y estar preparado para las posibles lluvias a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-03T21:26:07.