El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que oscila entre "muy nuboso" y "cubierto". Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mañana y la tarde, con un ligero aumento a 14 grados en las horas más cálidas. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana y la primera parte de la tarde, no se anticipa lluvia, pero a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias que se prevén serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se espera un aguacero significativo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia se preparen para un día ventoso, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y hasta un 55% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará tranquilo, la tarde podría traer consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y viento fuerte, especialmente en la tarde. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y tome precauciones si planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-03T21:26:07.