El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, con ligeras variaciones. La brisa del sur, que soplará con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h, aportará un ligero alivio, aunque no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas, especialmente por la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. Sin embargo, la cantidad de lluvia no será significativa, por lo que no se anticipan problemas mayores.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, con un 10% de posibilidad, aumentando a un 40% por la tarde. Esto indica que, aunque hay una posibilidad de tormenta, no se espera que sea severa. Los ciudadanos de Mos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente en las horas de la tarde y noche, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. La visibilidad no se verá afectada de manera significativa, pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean menos agradables.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-03T21:26:07.