El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de enero

El día de hoy, 4 de enero de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que la probabilidad de lluvia alcance hasta un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga su dirección y velocidad, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de algún chubasco aislado no se puede descartar.

Al caer la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con una ligera disminución hacia los 14 grados en las horas más tardías. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente por la influencia del viento del sur. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-03T21:26:07.