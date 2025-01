El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de enero

El día de hoy, 3 de enero de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 10 grados, con un ligero descenso en la sensación térmica debido a la alta humedad. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.3 mm. Las temperaturas en esta franja horaria se mantendrán alrededor de los 10 a 12 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con el viento que soplará del sur a una velocidad de entre 5 y 6 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 9 a 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento, aunque moderado, no alcanzará intensidades preocupantes, con ráfagas que no superarán los 15 km/h. Esto significa que, aunque el tiempo será fresco y húmedo, no se anticipan condiciones adversas significativas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-02T20:52:11.