El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 82% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Moraña se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 60% de que se registren algunas lloviznas ligeras. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm, lo que sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, las condiciones no serán lo suficientemente severas como para causar inconvenientes.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que rondarán los 11 grados y una alta humedad. Aunque se prevén algunas lloviznas ligeras hacia el final del día, la cantidad de precipitación será mínima. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La jornada se desarrollará sin eventos climáticos extremos, permitiendo que los residentes continúen con sus actividades cotidianas con precaución ante el viento y la posible lluvia ligera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-01T21:46:12.