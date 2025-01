El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de enero

El 1 de enero de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas del día, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en niveles frescos, oscilando entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Se espera que a las 10 de la mañana la temperatura alcance los 5 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a los 9 grados. La brisa del norte, con velocidades de entre 8 y 10 km/h, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero agradable.

Por la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día seguirá siendo soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 14 grados. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación de calor sea más cómoda. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia las 6 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el viento, aunque presente, no será un factor que afecte significativamente las actividades diarias, con rachas que no superarán los 17 km/h.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 6:14 PM. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 6 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las personas.

En resumen, el 1 de enero de 2025, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para comenzar el año con energía y optimismo.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2025, Gondomar se despertará con un cielo despejado que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana, desde las 00:00 hasta las 05:00, se caracterizarán por temperaturas frías, oscilando entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 66% al 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 1 de enero de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de año con buena visibilidad y temperaturas frescas. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 2 y 4 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 84%. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

El 1 de enero de 2025, Salceda de Caselas se despertará con un cielo despejado que se mantendrá a lo largo de la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un inicio de año soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas frías, alrededor de 1 grado, pero a medida que avance el día, se espera un ligero aumento que permitirá disfrutar de un ambiente más templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-12-31T21:07:12.