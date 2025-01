El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 3 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 5 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura continúe su tendencia ascendente, llegando a un máximo de 11 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo mayormente despejado, permitirá que los habitantes de Silleda disfruten de un día soleado y cálido, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas del día. La sensación térmica oscilará entre -2 y 11 grados a lo largo del día, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir.

No se esperan precipitaciones en Silleda durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:10. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día de Año Nuevo con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para comenzar el año con energía y optimismo.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2025, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura será bastante fría, oscilando entre 1 y 3 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

El día de hoy, 1 de enero de 2025, Lalín se despertará con un cielo completamente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas serán frías, rondando los 2 grados centígrados a las 00:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 06:00. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 1 grado entre las 04:00 y las 06:00.

El 1 de enero de 2025, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que planeen salir temprano.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-12-31T21:07:12.