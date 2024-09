El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2024, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 50% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traer consigo algunas gotas dispersas. La probabilidad de tormenta es del 30% en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en comparación con las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 21 grados. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un tiempo cálido y húmedo, podría dar paso a condiciones más inestables en la tarde y la noche.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas hacia la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes tomen protagonismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-31T20:56:09.