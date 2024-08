El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2024, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido sin excesos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y bajando a un 64% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el calor sea más llevadero, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán por la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en la costa. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá disfrutar de una tarde más tranquila.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, se registrará una probabilidad de bruma en las primeras horas de la tarde, aunque no se espera que afecte significativamente la visibilidad ni las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la playa, paseos por el puerto o actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, pero se espera que las temperaturas se mantengan agradables, rondando los 17 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:10, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día de verano perfecto, ideal para aprovechar al máximo las últimas horas de la temporada estival.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-30T20:57:12.