El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2024, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su pico, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la abundante nubosidad. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que sugiere que no habrá sorpresas en forma de chubascos. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta muy bajas, con un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se prevé que esto se materialice.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que las temperaturas nocturnas se mantengan en torno a los 21 grados .

La salida del sol se producirá a las 07:57, mientras que el ocaso se espera para las 21:12, brindando un día largo y luminoso, aunque con un cielo que no permitirá disfrutar de un sol radiante. En resumen, Pontecesures experimentará un día cálido y seco, con un cielo mayormente cubierto y un viento moderado que aportará algo de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-29T20:52:11.