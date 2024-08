El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2024, Vigo disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado, intercalado con algunas nubes altas en las horas de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor radiación solar.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

La salida del sol se producirá a las 07:57 y se pondrá a las 21:13, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente relajarse en un parque. Con un tiempo tan favorable, los vigueses y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece la ciudad en esta hermosa jornada de finales de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-28T21:01:11.