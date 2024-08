El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2024, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se mantendrá un ambiente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un día cálido, pero con la sensación de humedad elevada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25-26°C, lo que podría resultar en un ambiente bastante cálido y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a la probabilidad de tormentas, que se incrementa en la tarde, con un 35% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias significativas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que no deberían causar mayores inconvenientes.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor y la humedad.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. A medida que el sol se eleve, se espera que la visibilidad mejore, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, Silleda experimentará un día cálido y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que mantengan precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-28T21:01:11.