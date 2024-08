El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2024, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes densas que pudieran alterar la buena visibilidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque esta es mínima y no debería afectar las actividades diarias.

La temperatura comenzará a descender al caer la tarde, alcanzando los 22 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:13. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Los residentes y turistas pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-28T21:01:11.