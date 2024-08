El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 20 grados hacia las 10:00 horas, con una humedad relativa que oscilará entre el 89% y el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente poco nubosas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 25 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 64% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 55% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con valores que no superan los 0.7 mm. Por lo tanto, es recomendable que los residentes de Tomiño mantengan un paraguas a mano, aunque no es necesario preocuparse por un día completamente lluvioso.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se prevé que sople con una velocidad de 2 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 31 km/h, con dirección mayormente del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Los vientos del norte aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre que se esté preparado para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, Oia se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:52, se anticipa un cielo despejado que permitirá disfrutar de la luz solar en su máximo esplendor. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación cambiará, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, Tui se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19°C, con una humedad relativa del 93%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19°C, con una ligera disminución a 18°C entre las 02:00 y las 04:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-23T20:57:11.