El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, se espera un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada y la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 27°C hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 24°C a 26°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 95% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día. Sin embargo, se registrarán algunas lluvias escasas en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se presentará con una velocidad de 5 a 7 km/h, predominando del sur. A medida que el día avanza, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde, con dirección mayormente del este. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que las condiciones serán estables y propicias para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde, cuando la nubosidad podría aumentar.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvias escasas, no se espera que estas afecten significativamente la jornada. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-23T20:57:11.