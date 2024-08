El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2024, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso durante la mayor parte de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y un máximo de 26°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana y gran parte de la tarde, no se anticipan lluvias significativas, aunque hacia el final de la tarde y la noche, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.5 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será más bien simbólica y no afectará las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más altas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un 15% en la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera hacia la tarde. Los residentes y visitantes pueden aprovechar el tiempo para actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de algunas lluvias ligeras más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-23T20:57:11.