El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de agosto

Hoy en Poio, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados , por lo que se espera un día cálido. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Tampoco se prevén tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, soplará principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, con ráfagas más fuertes durante la tarde. Se recomienda tener precaución en zonas expuestas al viento.

En resumen, se espera un día soleado y cálido en Poio, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda protegerse del sol, mantenerse hidratado y estar atento a las indicaciones de las autoridades locales en caso de cambios repentinos en las condiciones meteorológicas. ¡Que disfruten del día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Marín, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 20°C y los 29°C, siendo una jornada cálida y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50-70%, lo que hará que el día se sienta fresco y confortable.

Hoy en Meis, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados , por lo que se espera un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 60-70%, lo que significa que no será excesivamente húmedo.

Hoy en Pontevedra se espera un día mayormente despejado, con algunas nubes altas durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados , por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse hidratado. La humedad relativa estará alrededor del 55%, lo que hará que el calor se sienta más intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-19T20:51:08.