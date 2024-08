El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 19 de agosto

Hoy en Pontecesures, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. Las temperaturas serán bastante agradables, con máximas que alcanzarán los 31 grados durante la tarde. Sin embargo, por la noche las temperaturas descenderán hasta los 20 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si tienes planes para la noche.

La humedad relativa estará en niveles moderados, con un promedio del 70% durante el día. Esto significa que el ambiente no estará demasiado húmedo ni seco, por lo que será un día cómodo para realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que no habrá problemas en ese aspecto.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, esta será nula durante todo el día, por lo que no hay riesgo de lluvias ni tormentas. Esto significa que podrás disfrutar de un día soleado y sin contratiempos.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin probabilidad de lluvias, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar, hidratarte bien y disfrutar al máximo de este día soleado en Pontecesures!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-18T20:56:08.