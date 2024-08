El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de agosto

Hoy en Ribadumia, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados durante la tarde, por lo que se espera un día cálido y soleado. Sin embargo, durante la noche el cielo se nublará un poco, con una temperatura mínima de 16 grados .

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La humedad relativa estará en un promedio del 70 al 90%, lo que indica que el ambiente estará un poco húmedo pero no excesivamente.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h durante la tarde. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas.

En resumen, se espera un día agradable en Ribadumia, con temperaturas cálidas y cielos despejados en su mayoría. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o un día de playa. Recuerda mantenerte hidratado y protegerte del sol, ya que las temperaturas serán elevadas. ¡Disfruta del día en Ribadumia!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Cambados, el día comenzará con cielos muy nubosos, con bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La temperatura estará alrededor de los 20-21 grados y la humedad relativa será alta, alcanzando el 85-92%. No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que se prevé un día seco.

Hoy en Meis, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados , por lo que se espera un día cálido y soleado. La humedad relativa estará alrededor del 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Hoy en Vilanova de Arousa, el día comenzará con cielos poco nubosos, lo que permitirá que el sol brille con fuerza y las temperaturas alcancen los 21 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a aparecer, reduciendo la visibilidad en la zona. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 83%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-17T17:16:07.