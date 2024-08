El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de agosto

Hoy en Nigrán, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 60%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable. Además, no se esperan precipitaciones en la zona, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir tus planes al aire libre.

En cuanto al viento, predominará la dirección este con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h, lo que significa que será un día tranquilo en cuanto a la intensidad del viento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la tarde se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando los 6 km/h.

En resumen, el día de hoy en Nigrán será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una humedad relativa moderada, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar, llevar agua y disfrutar al máximo de este día soleado en Nigrán!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Baiona, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Hoy en Gondomar, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre.

Hoy en Vigo, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso. Sin embargo, la temperatura descenderá por la noche hasta los 22 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera después del anochecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-14T20:56:08.