El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de agosto

Hoy en Vilaboa tendremos un día despejado, con cielos despejados durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 34 grados durante la tarde, por lo que se espera un día caluroso. La humedad relativa estará en torno al 30%, lo que hará que se sienta un poco más fresco a pesar del calor.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas.

El día comenzará con una temperatura de 21 grados por la mañana y se mantendrá cálida durante todo el día, alcanzando su punto más alto alrededor de las 3 de la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 grados , por lo que se recomienda abrigarse si se planea estar fuera después del anochecer.

En resumen, se espera un día soleado y caluroso en Vilaboa, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No olvides protegerte del sol, hidratarte adecuadamente y disfrutar del buen tiempo. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-08T20:56:07.