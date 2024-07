El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de julio

Hoy en Sanxenxo, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados durante la tarde, por lo que será un día caluroso. Sin embargo, la temperatura descenderá por la noche hasta los 24 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera después del atardecer.

La humedad relativa estará en torno al 70% durante la mañana y disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando al 61% durante la noche. Esto significa que el ambiente será bastante seco, por lo que es importante mantenerse hidratado y proteger la piel del sol.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Se espera que haya ráfagas de viento más fuertes durante la tarde, por lo que es aconsejable asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no será necesario llevar un paraguas. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese sentido.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo será soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados . Se recomienda protegerse del sol, mantenerse hidratado y tener precaución con las ráfagas de viento. ¡Disfruta de este día de verano en la costa gallega!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Bueu, el tiempo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 31°C. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 50%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable. No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, por lo que podrás disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hoy en Marín, el tiempo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 33°C. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que se puede disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Hoy en Meaño, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados durante la tarde, por lo que será un día caluroso. La humedad relativa irá disminuyendo a lo largo del día, comenzando en un 68% por la mañana y llegando al 60% por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-21T20:56:08.