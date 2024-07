El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de julio

Hoy en O Grove, el día comenzará con bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en la zona. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe y dé paso a un cielo cubierto durante la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos en la zona.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 15°C y los 21°C a lo largo del día. Será un día fresco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el calor excesivo.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 70% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 10 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, se espera un día con cielo cubierto, temperaturas frescas y sin precipitaciones en O Grove. Será un día ideal para disfrutar de paseos por la playa, actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la zona. ¡Aprovecha este día para disfrutar de todo lo que O Grove tiene para ofrecer!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Cambados, el día comenzará con bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en la zona. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la bruma se disipe y el cielo se despeje, dando paso a un día mayormente soleado.

Hoy en A Illa de Arousa tendremos un día con cielos despejados durante la mañana, con bruma y niebla en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la bruma se disipará y dará paso a un cielo cubierto y nuboso. Sin embargo, en la tarde se espera que el cielo se despeje nuevamente, con la presencia de algunas nubes altas.

Hoy en Meaño, el tiempo estará mayormente despejado con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 15 grados durante la madrugada. La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 97%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día hasta llegar al 63% durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-17T21:01:11.