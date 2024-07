El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de julio

Hoy en Baiona, el cielo estará mayormente nuboso durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16-18 grados a lo largo del día. La humedad relativa estará entre el 66% y el 95%, lo que hará que se sienta un poco húmedo en el ambiente.

No se esperan precipitaciones durante todo el día, por lo que no habrá lluvia que interrumpa tus planes al aire libre. Tampoco se prevén tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, predominará la dirección del noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 29 km/h. Habrá ráfagas más fuertes durante la tarde, por lo que es recomendable asegurar objetos ligeros en el exterior.

En resumen, el día en Baiona estará mayormente nuboso con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es importante tener en cuenta las ráfagas de viento que se esperan. ¡Que tengas un excelente día en Baiona!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Gondomar se espera un día con cielos mayormente cubiertos, con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima será de 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, rondando el 90%.

Hoy en Nigrán, el cielo estará mayormente nuboso durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 20°C a lo largo del día, siendo más cálida en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 90% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

Hoy en Oia, el tiempo estará mayormente nublado con bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura oscilará entre los 17°C y los 20°C, siendo una jornada fresca y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-15T20:56:08.