El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de julio

Hoy en Moaña, el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la tarde. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 21°C, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 60-70%, lo que hará que el día sea bastante agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que irán desde los 4 km/h hasta los 15 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas que puedan causar problemas.

El día comenzará con el amanecer a las 07:05 y terminará con el ocaso a las 22:13, lo que permitirá disfrutar de un día largo y con muchas horas de luz natural. En resumen, se espera un día agradable y tranquilo en Moaña, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse y disfrutar del buen tiempo. ¡Aprovecha este día para disfrutar al máximo!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Bueu, el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50 al 70%.

Hoy en Cangas, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 60-70%.

Hoy en Vigo, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima será de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 60%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-06T21:22:12.