El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de julio

Hoy en Nigrán, el tiempo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima será de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 70%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan condiciones climáticas adversas en ese sentido.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con una velocidad promedio de 15 km/h, con ráfagas más fuertes durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día de hoy en Nigrán será mayormente soleado y agradable, con temperaturas suaves y condiciones climáticas estables. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o por la montaña, ya que el tiempo será favorable para ello.

Recuerda siempre llevar contigo protección solar, agua y ropa adecuada para el tiempo, y disfruta de este día en armonía con la naturaleza. ¡Que tengas un excelente día en Nigrán!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Baiona, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la mañana y la tarde. La temperatura se mantendrá bastante estable, con valores alrededor de los 18-20 grados . La humedad relativa estará en torno al 70-80%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Hoy en Gondomar, el tiempo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados alrededor del mediodía, por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que hará que el día se sienta bastante seco.

Hoy en Vigo, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados alrededor de las 16:00 horas, por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-05T20:57:09.