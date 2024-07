El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de julio

Hoy en As Neves el cielo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 29°C. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que van desde el 41% hasta el 100%. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que se puede disfrutar de un día soleado y agradable.

En cuanto al viento, predominará la dirección este-noreste con velocidades que irán desde los 3 km/h hasta los 29 km/h. Se espera que las ráfagas de viento alcancen una velocidad máxima de 28 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

El orto del sol será a las 07:01 y el ocaso a las 22:13, por lo que habrá luz natural durante gran parte del día para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda protegerse adecuadamente del sol y mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas que se esperan.

En resumen, el día de hoy en As Neves se presenta como ideal para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, por lo que se puede planificar el día con tranquilidad. ¡Aprovecha el día y disfruta del buen tiempo en As Neves!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Ponteareas, el tiempo estará mayormente despejado con algunas brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 30°C a lo largo del día, por lo que se espera un día cálido y soleado. La humedad relativa estará entre el 37% y el 100%, lo que indica que habrá un ambiente bastante húmedo.

Hoy en Salceda de Caselas, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas brumas y nieblas matutinas que se disiparán a medida que avance la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 29°C en la tarde, por lo que se espera un día cálido y agradable.

Hoy en Salvaterra de Miño, el día comenzará con bruma en la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en la zona. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la bruma se disipará y dará paso a un cielo despejado y soleado durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-30T20:56:08.