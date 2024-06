El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de junio

Hoy en Sanxenxo, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados , por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 70%, lo que hará que el día se sienta agradable y no demasiado húmedo. Además, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá interrupciones en tus planes al aire libre.

En cuanto al viento, soplará principalmente del norte con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, lo que podría refrescar ligeramente el ambiente, especialmente en las horas de la tarde.

El orto del sol será a las 07:00 y el ocaso a las 22:16, por lo que tendremos un día bastante largo para disfrutar de la luz natural y realizar actividades al aire libre hasta tarde.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo será perfecto para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin precipitaciones. ¡Aprovecha este día para disfrutar al máximo de todo lo que este hermoso lugar tiene para ofrecer!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Bueu, el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes muy nubosas hacia la noche. No se esperan precipitaciones, por lo que será un día seco y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 27°C, siendo las más altas durante la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50-70%.

Hoy en Marín, el cielo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 28°C. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 70%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Hoy en Meaño, el cielo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 27°C. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 70% durante la jornada. No se esperan precipitaciones, por lo que será un día perfecto para disfrutar del aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-27T20:56:08.