El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de junio

Hoy en A Estrada, el día comenzará con cielos muy nubosos, lo que significa que estará mayormente cubierto de nubes. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje y tengamos un día soleado y despejado. La temperatura estará alrededor de los 12 grados durante la mañana, subiendo a 19 grados durante la tarde.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar tus planes al aire libre. La humedad relativa estará en torno al 85%, lo que significa que el ambiente estará un poco húmedo, pero no en niveles extremos.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar molestias.

El día de hoy en A Estrada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza, picnics o simplemente relajarse bajo el sol. Recuerda llevar contigo protección solar y mantenerte hidratado, ya que las temperaturas serán agradables pero no extremadamente altas.

El orto del sol será a las 06:55 y el ocaso a las 22:16, por lo que tendrás muchas horas de luz natural para disfrutar de este hermoso día de verano.

En resumen, hoy en A Estrada disfrutaremos de un día soleado y despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. ¡Aprovecha este día para disfrutar al máximo de todo lo que este hermoso lugar tiene para ofrecer!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-20T20:57:10.