El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de junio

Hoy en Sanxenxo, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que podremos disfrutar de un día soleado y sin nubes. La temperatura será agradable, con máximas que alcanzarán los 23 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 17 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no tendrás que preocuparte por llevar un paraguas contigo. La humedad relativa estará en torno al 60-70%, lo que significa que el ambiente será bastante agradable y no se sentirá pesado.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h. Se espera que haya algunas ráfagas más fuertes durante la mañana y la tarde, por lo que es posible que sientas un poco de viento en tu rostro si estás en zonas más expuestas.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como ir a la playa, dar un paseo por el puerto o simplemente relajarte en una terraza con vistas al mar. No olvides ponerte protector solar si planeas pasar mucho tiempo al sol, y disfruta de este día de verano en la hermosa costa gallega. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-10T20:57:12.