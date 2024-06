El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de junio

Hoy en Soutomaior, el cielo estará despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados , por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50-70%, lo que hará que el tiempo sea bastante confortable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar tus planes al aire libre. El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas, por lo que no habrá problemas en ese aspecto.

En cuanto a las horas de luz solar, el orto será a las 06:57 y el ocaso a las 22:10, por lo que tendrás un día bastante largo para disfrutar de actividades al aire libre. Recuerda protegerte del sol con protector solar y mantenerte hidratado para evitar golpes de calor.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No olvides llevar contigo una botella de agua y disfrutar de este hermoso día en la naturaleza. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-08T20:56:08.