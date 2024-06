El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de junio

Hoy en As Neves, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir nuestras actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, comenzaremos la mañana con 19°C y esta irá descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando una máxima de 30°C durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 22°C, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado para evitar golpes de calor.

La humedad relativa estará en un promedio del 60%, lo que indica que el ambiente estará bastante seco. Se recomienda utilizar crema hidratante y beber suficiente agua para mantener la piel y las mucosas en buen estado.

En cuanto al viento, predominará la dirección este con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Se espera que haya ráfagas de viento de hasta 45 km/h en algunas horas del día, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, el día de hoy en As Neves será soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda tomar precauciones ante las ráfagas de viento y mantenerse hidratado para disfrutar de un día agradable en esta localidad. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-02T20:56:09.