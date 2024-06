El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de junio

Hoy en O Porriño, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa irá disminuyendo a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo hasta un 24% por la noche. Esto significa que el ambiente estará seco y agradable, sin sensación de bochorno.

En cuanto al viento, predominará la dirección nordeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría refrescar ligeramente el ambiente.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese aspecto.

En resumen, el día de hoy en O Porriño será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin lluvias a la vista, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar, hidratarte bien y disfrutar del buen tiempo en O Porriño!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Mos, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará alrededor del 27%, lo que indica un día seco y sin posibilidad de lluvia.

Hoy en Salceda de Caselas se espera un día despejado y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 28°C. La humedad relativa estará en torno al 30% durante la tarde, lo que hará que se sienta un tiempo seco y agradable.

Hoy en Tui, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que podemos planear actividades al aire libre sin preocupaciones.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-01T20:57:15.