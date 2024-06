El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de junio

Hoy en Salceda de Caselas, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 50%, lo que hará que el día se sienta agradable y no demasiado húmedo. Además, el viento soplará principalmente del noreste con una velocidad promedio de 10 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones en Salceda de Caselas hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir tus planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias, por lo que puedes estar seguro de que no tendrás que preocuparte por llevar un paraguas contigo.

El día comenzará con una temperatura de 18 grados por la mañana y se irá calentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando su punto máximo de 28 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá a 19 grados , por lo que te recomendamos llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera después del anochecer.

En resumen, el pronóstico del tiempo para Salceda de Caselas hoy es de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Así que aprovecha el buen tiempo y disfruta de todo lo que este hermoso día tiene para ofrecer. ¡Que tengas un excelente día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en O Porriño, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

Hoy en Salvaterra de Miño se espera un día despejado y soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 29°C. La humedad relativa estará en torno al 30% durante la tarde, lo que hará que se sienta un tiempo seco y agradable.

Hoy en Tui, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 30%, lo que hará que el tiempo sea bastante confortable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-31T20:57:11.