El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de junio

Hoy en O Porriño, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 50%, lo que hará que el día se sienta agradable y no demasiado húmedo. Además, el viento soplará principalmente del noreste con una velocidad promedio de 10 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones en O Porriño hoy, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% en todas las franjas horarias, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese sentido.

El día comenzará con una temperatura de 17 grados por la mañana y se mantendrá estable durante la mañana y la tarde, alcanzando su punto más alto alrededor de las 17:00 horas. Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta llegar a los 19 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera después del anochecer.

En resumen, el pronóstico del tiempo para O Porriño el día de hoy es de cielos despejados, temperaturas cálidas y agradables, baja probabilidad de lluvia y vientos suaves. ¡Así que aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y hacer actividades al aire libre!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Mos, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ningún momento, por lo que no habrá lluvia que interrumpa nuestras actividades al aire libre.

Hoy en Salceda de Caselas, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre.

Hoy en Tui, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados durante la tarde, por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 30%, lo que hará que el tiempo sea bastante confortable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-31T20:57:11.