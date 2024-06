El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de junio

Hoy en A Cañiza, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura será agradable, con máximas que alcanzarán los 24 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no tendrás que preocuparte por llevar un paraguas contigo. La humedad relativa estará en torno al 60%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable.

En cuanto al viento, predominará la dirección este con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h. Durante la mañana y la tarde, se esperan ráfagas de viento de hasta 37 km/h, por lo que es posible que sientas un poco de brisa en tu rostro.

El orto del sol será a las 06:59 y el ocaso a las 22:03, por lo que tendrás muchas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza será perfecto para disfrutar del buen tiempo y pasar tiempo al aire libre. No olvides ponerte protector solar si planeas estar expuesto al sol durante mucho tiempo y disfruta de este día soleado en la hermosa localidad de A Cañiza. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-31T20:57:11.