El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de mayo

Hoy en Silleda, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 23°C, por lo que se espera un día agradable y con una sensación térmica bastante agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La humedad relativa estará en un promedio del 80%, lo que indica que el ambiente estará un poco húmedo pero no en niveles extremos.

En cuanto al viento, predominará la dirección norte con velocidades que irán desde los 7 km/h hasta los 28 km/h. Se espera que haya ráfagas de viento de hasta 28 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

El día comenzará con el orto a las 06:58 y finalizará con el ocaso a las 22:02, por lo que habrá luz natural durante la mayor parte del día para disfrutar de las actividades al aire libre.

En resumen, se espera un día agradable en Silleda, con temperaturas suaves, cielo despejado en su mayoría y sin precipitaciones. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡Que disfrutes de tu día en Silleda!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-28T21:01:09.