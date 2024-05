El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de mayo

Hoy en Ponteareas, el tiempo estará mayormente nublado con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones durante el día, por lo que es poco probable que llueva. Sin embargo, existe una pequeña probabilidad de lluvia durante la tarde, por lo que es recomendable llevar un paraguas por si acaso. No se esperan tormentas en la zona, por lo que no hay riesgo de actividad eléctrica.

En cuanto al viento, predominará la dirección noroeste con velocidades moderadas, alcanzando hasta 31 km/h en algunas horas del día. Se espera que el viento disminuya hacia la noche, con velocidades de alrededor de 12 km/h.

En resumen, el día en Ponteareas estará nublado con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana, con temperaturas suaves y una ligera probabilidad de lluvia durante la tarde. Se recomienda vestir ropa abrigada y llevar un paraguas por si acaso. ¡Que tengan un excelente día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Mondariz, el día comenzará con bruma y niebla en la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en la carretera. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas se abran paso, permitiendo que el sol brille a través de ellas. La temperatura se mantendrá fresca, con valores alrededor de los 15 grados .

Hoy en Salceda de Caselas, el cielo estará mayormente nublado con presencia de niebla en la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas predominen, manteniendo el cielo cubierto en la tarde. No se esperan precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvia es baja.

Hoy en Salvaterra de Miño se espera un día con cielos mayormente cubiertos, con posibilidad de lluvias escasas durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados , mientras que la mínima será de 11 grados . La humedad relativa se mantendrá elevada durante todo el día, rondando el 90% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-25T21:03:09.