El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de mayo

Hoy en Redondela, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 22°C, siendo una jornada fresca pero agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 50-80%, lo que hará que el día se sienta cómodo.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que irán desde los 3 km/h hasta los 14 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar molestias.

El sol saldrá a las 07:05 y se pondrá a las 21:57, brindando un total de 14 horas y 52 minutos de luz solar. Esto permitirá disfrutar de un día bastante luminoso y agradable para realizar actividades al aire libre.

En resumen, se espera un día agradable en Redondela, con cielos despejados, temperaturas suaves y sin precipitaciones. Es un buen día para disfrutar de paseos al aire libre, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol. ¡Aprovecha este día para disfrutar de todo lo que Redondela tiene para ofrecer!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-22T20:52:12.