El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de mayo

Hoy en Redondela, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 22°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará en torno al 80%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco húmedo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, predominará la dirección noroeste con velocidades que irán desde los 1 km/h hasta los 27 km/h. Se espera que haya rachas de viento más fuertes durante la tarde, por lo que es recomendable asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, se espera un día agradable en Redondela, con cielos despejados y temperaturas suaves. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o salidas en bicicleta. ¡Aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad que ofrece la naturaleza en esta hermosa localidad gallega!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Pazos de Borbén se espera un día con cielos mayormente despejados, con algunas nubes altas durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados , por lo que será un día agradable y cálido. La humedad relativa estará en torno al 70%, lo que indica un día seco y sin posibilidad de lluvias.

Hoy en Soutomaior, el día estará mayormente nuboso con brumas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, con momentos de poco nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 10 grados durante la madrugada.

Hoy en Vilaboa, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 21°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará en torno al 80%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-11T20:56:06.