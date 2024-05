El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de mayo

Hoy en Marín, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará en torno al 80%, lo que podría hacer que se sienta un poco más húmedo de lo habitual.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Tampoco se prevén tormentas, por lo que no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable con velocidades entre 5 y 12 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como un día tranquilo y agradable, con temperaturas frescas pero no extremadamente frías. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡No olvides protegerte del sol y disfrutar de este día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Poio, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 21°C a lo largo del día, con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 80%. El viento soplará principalmente del norte con velocidades que irán desde los 6 km/h hasta los 12 km/h.

Hoy en Pontevedra, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 21°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará alrededor del 80%, lo que hará que el tiempo se sienta un poco húmedo.

Hoy en Vilaboa, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 21°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa estará en torno al 80%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-11T20:56:06.