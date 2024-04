El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de abril

Hoy en Cambados, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ningún momento, por lo que es un día perfecto para disfrutar al aire libre.

En cuanto a la temperatura, esta se mantendrá bastante agradable a lo largo del día. Comenzaremos la mañana con 16 grados, para luego descender a 14 grados en la madrugada. Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 22 grados, lo que hará que sea un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 50% durante la mayor parte del día. Esto significa que no habrá sensación de bochorno y el tiempo será bastante confortable.

En cuanto al viento, este soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que no habrá problemas en ese aspecto.

En resumen, el día de hoy en Cambados será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides tu protector solar y disfruta del día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-21T21:02:12.