El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 11 de abril

Hoy en Oia, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y la noche. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C a lo largo del día, siendo más cálida al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70-80%, lo que hará que el tiempo sea bastante agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes que puedan causar problemas.

En cuanto a la salida y puesta del sol, el orto será a las 08:00 y el ocaso a las 21:13, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz natural para disfrutar.

En resumen, el día de hoy en Oia se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el pueblo, visitar los viñedos o simplemente relajarse en una terraza con vistas al mar. Con un tiempo agradable y sin precipitaciones, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día en este hermoso rincón de Galicia. ¡Disfruta del día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Baiona, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y la noche. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 20°C, siendo más cálida durante la tarde. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 70-80%, lo que hará que el día se sienta fresco y agradable.

Hoy en O Rosal, se espera un día con cielos mayormente despejados durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura estará fresca por la mañana, alrededor de los 13 grados, pero irá aumentando a lo largo del día, alcanzando los 22 grados por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, entre el 62% y el 90%.

Hoy en Tomiño, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados , por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que hará que el día se sienta bastante seco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-10T20:56:08.