El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de abril

Hoy en Tomiño, el cielo estará mayormente nuboso durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 16°C, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70-80%, lo que hará que el día se sienta fresco pero no demasiado húmedo.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento será ligero, con velocidades entre 2 y 16 km/h, predominando la dirección norte durante la mayor parte del día. Esto significa que no habrá condiciones adversas en cuanto al viento, por lo que las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se espera que sea mayormente nuboso, con temperaturas frescas pero agradables y sin precipitaciones. Será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o salidas en bicicleta. Recuerda llevar contigo una chaqueta ligera por si refresca durante la tarde, y disfruta de un día tranquilo en este hermoso pueblo gallego. ¡Que tengas un excelente día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Oia, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas. La temperatura se mantendrá alrededor de los 11-14 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 67%. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que es poco probable que llueva.

Hoy en O Rosal, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 16°C, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 60-70%, lo que hará que el día se sienta agradable.

Hoy en Tui, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 17°C, por lo que se espera un día fresco pero agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 55% al 60%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-08T21:01:10.