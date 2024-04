El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de abril

Hoy en A Estrada, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en el transcurso del día. La temperatura oscilará entre los 5°C y los 14°C, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 80%, lo que hará que el día se sienta agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará de forma suave, con velocidades que no superarán los 10 km/h, principalmente del suroeste y oeste.

En cuanto a la salida y puesta del sol, el orto o amanecer será a las 08:01 y el ocaso o atardecer será a las 21:09, lo que nos brindará un día con una duración adecuada de luz natural.

En resumen, se espera un día agradable en A Estrada, con cielos despejados y temperaturas suaves. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡No olvides protegerte del sol y disfrutar de este día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Cuntis, el cielo estará mayormente nuboso durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas por la mañana y más nubosidad por la tarde. Sin embargo, hacia la noche se espera que el cielo se despeje y esté completamente despejado. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que afecten la región.

Hoy en Pontecesures, el cielo estará mayormente nuboso durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas en la noche. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 15°C a lo largo del día, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 54% y el 90%.

Hoy en Silleda, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas. La temperatura oscilará entre los 3°C y los 12°C a lo largo del día, por lo que se espera un día fresco. La humedad relativa estará en torno al 90%, lo que hará que se sienta un poco más frío de lo que indica el termómetro.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-08T21:01:10.