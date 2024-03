El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de marzo

Hoy en Ponteareas, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con la presencia de bruma y niebla en algunas horas. Sin embargo, hacia la tarde-noche se espera que las nubes se dispersen y tengamos un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 11°C y los 20°C a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos en la zona.

La humedad relativa se mantendrá elevada durante la mañana y la tarde, alcanzando valores cercanos al 100%. Sin embargo, hacia la noche la humedad disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a la dispersión de las nubes y la niebla.

En cuanto al viento, se espera que sople de forma suave a moderada, con velocidades que oscilarán entre los 1 km/h y los 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan durante la tarde, con vientos del suroeste que podrían alcanzar los 21 km/h.

En resumen, para hoy en Ponteareas se espera un día mayormente nublado con presencia de bruma y niebla en algunas horas, pero con tendencia a despejarse hacia la noche. Las temperaturas serán frescas y no se esperan precipitaciones significativas. Se recomienda llevar ropa abrigada y estar atento a los cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. ¡Que tengan un excelente día!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Mondariz, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con presencia de bruma y niebla en algunas horas. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 20°C a lo largo del día, siendo más fresco por la mañana y más cálido por la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día.

Hoy en Salceda de Caselas, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con la presencia de nubes altas en algunas horas. La temperatura se mantendrá fresca, con valores que oscilarán entre los 11°C y los 20°C a lo largo del día. La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas de la mañana.

Hoy en Salvaterra de Miño se espera un día con cielos mayormente cubiertos durante la mañana, con presencia de bruma y niebla en las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe y dé paso a nubes altas. Durante la tarde, se espera que el cielo se despeje y tengamos un cielo despejado durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-14T22:41:09.