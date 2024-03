El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de marzo

Hoy en Bueu, el cielo estará mayormente cubierto durante todo el día, con algunas nubes altas por la tarde. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 17°C, siendo la más baja durante la madrugada y la más alta al mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80-90%, lo que hará que se sienta una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es muy baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, soplará principalmente del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Por la noche, el viento disminuirá su intensidad, llegando a soplar a unos 6 km/h del sureste.

El día comenzará con el amanecer a las 7:46 y finalizará con el ocaso a las 19:42, lo que nos dará aproximadamente 12 horas de luz solar para disfrutar.

En resumen, se espera un día con cielos mayormente cubiertos, temperaturas frescas y estables, sin precipitaciones y con vientos moderados. Es un buen día para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas. ¡Disfruta de tu día en Bueu!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Cangas el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con la presencia de nubes altas en algunas horas. Sin embargo, hacia la tarde-noche se espera que el cielo se despeje y esté completamente despejado durante la noche. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que se puede disfrutar de un día seco.

Hoy en Moaña, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con algunas nubes altas y momentos de poco nuboso. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 18°C a lo largo del día, siendo más cálida por la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 93%, lo que podría generar sensación de bochorno.

Hoy en Sanxenxo, el cielo estará mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, con nubes altas hacia la tarde. Sin embargo, hacia la noche se espera que el cielo se despeje, dejando una noche despejada y poco nubosa. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad del 20% de lluvia durante la madrugada. La temperatura se mantendrá alrededor de los 15-16 grados durante el día, descendiendo a unos 13 grados durante la noche. La humedad relativa estará entre el 79% y el 93%, con vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilan entre los 4 y los 26 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-03-14T22:41:09.