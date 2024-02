El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de febrero

Hoy en Redondela, el cielo estará mayormente cubierto durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 16°C, por lo que se espera un día fresco. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70% en promedio.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias ni tormentas. El viento soplará principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre los 3 km/h y los 12 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas.

En cuanto a la salida y puesta del sol, el orto será a las 08:11 y el ocaso a las 19:22, por lo que el día tendrá una duración aproximada de 11 horas y 11 minutos.

En resumen, se espera un día con cielos mayormente cubiertos, temperaturas frescas y sin precipitaciones en Redondela para la fecha 2024-02-28. Es recomendable llevar ropa abrigada y estar preparado para un día con condiciones meteorológicas estables. ¡Disfruta de tu día en Redondela!

El tiempo en otros municipios

Hoy en Pazos de Borbén se espera un día con cielos mayormente cubiertos, con algunas nubes altas y bruma durante la noche. La temperatura oscilará entre los 5°C y los 14°C, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 94% durante la madrugada.

Hoy en Soutomaior, el cielo estará mayormente cubierto durante todo el día, con algunas nubes altas por la tarde. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 18°C, con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 70% durante la mayor parte del día.

Hoy en Vilaboa, el día estará mayormente nublado con cielos cubiertos durante la mayor parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados , mientras que la mínima será de 6 grados . Se espera que la humedad relativa se mantenga en niveles moderados, rondando el 80% durante la mayor parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-27T22:41:10.