Hoy en Gondomar, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, con algunas nubes dispersas por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 9 grados durante la mañana.

La sensación térmica será similar a la temperatura real, ya que no se esperan cambios significativos en la humedad relativa. Esta se mantendrá en torno al 70% durante la mayor parte del día. El viento soplará suavemente desde el noreste, con velocidades de hasta 10 km/h.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvia en Gondomar. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día. Además, no se prevén cambios en las condiciones climáticas durante la noche, por lo que el cielo seguirá despejado.

El día comenzará con una temperatura de 9 grados , lo que puede resultar fresco. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la temperatura aumentará gradualmente, alcanzando los 18 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 12 grados .

En resumen, hoy en Gondomar se espera un día despejado y soleado, con temperaturas agradables. No se esperan precipitaciones y el viento será suave. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy en Baiona, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, sin presencia de nubes. La temperatura máxima será de 16 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 11 grados durante la madrugada.

Hoy en Nigrán, se espera un día despejado y soleado. Según los datos meteorológicos, el cielo estará despejado durante todo el día, con algunas nubes altas por la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 17 grados durante la tarde, mientras que la mínima será de 10 grados durante la mañana.

Hoy en Tui, se espera un día despejado con algunas nubes altas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados , mientras que la mínima será de 9 grados . La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-03T22:41:08.